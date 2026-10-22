Сирійське ТБ заявило про вогонь ізраїльських військових у Дараа — Anadolu Agency

Сирійський телеканал Alikhbariah заявив, що вранці 22 жовтня ізраїльські військові увійшли до села Джамла на заході сирійської провінції Дараа, розмістили снайперів на дахах житлових будинків і відкрили вогонь у житлових кварталах. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на сирійський мовник.

Рейд у Джамлі

За даними Alikhbariah, під час наземного рейду ізраїльські військові обшукали кілька будинків у селі. Телеканал стверджує, що під час операції військові вели невибірковий вогонь у житлових районах. Одразу після рейду повідомлень про загиблих або поранених не надходило.

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Обстріл поблизу Абідіна

За день до рейду, 21 жовтня, ізраїльські танки обстріляли околиці села Абідін на заході провінції Дараа, повідомив Alikhbariah. Anadolu Agency також зазначило, що ізраїльські сили неодноразово проводили рейди на півдні Сирії після падіння режиму Башара Асада в грудні 2024 року. За даними агентства, тоді Ізраїль оголосив недійсною угоду про розмежування сил 1974 року та взяв під контроль сирійську буферну зону.

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