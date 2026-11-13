У сирійській провінції Кунейтра ізраїльські сили, за повідомленням телеканалу Alikhbariah TV, обстріляли лісисту місцевість біля села Брика. Під час окремого рейду в Джабата-аль-Хашабі, за даними мовника, вони вивезли двох молодих чоловіків. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на сирійські медіа.

Обстріл біля Брики

За даними Alikhbariah TV, ізраїльські сили випустили чотири артилерійські снаряди по лісистій ділянці неподалік села Брика в центральній сільській частині провінції Кунейтра.

В окремому інциденті ізраїльські сили увійшли до кількох будинків у Джабата-аль-Хашабі на півночі сільської частини провінції та вивезли двох молодих чоловіків, повідомив телеканал.

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Попередні інциденти

Південні провінції Сирії, зокрема Кунейтра та Дараа, неодноразово зазнавали ізраїльських вторгнень, що включали встановлення військових блокпостів, обшуки житла та затримання цивільних, зазначає агентство.

За інформацією сирійського державного агентства SANA, дирекція медіа Кунейтри зафіксувала у жовтні 125 ізраїльських вторгнень і 55 випадків встановлення блокпостів у провінції. Також дирекція повідомила про викорчовування 300 оливкових дерев у селі Саїда-аль-Ханут і на захід від Мазраат-аль-Ханут.

Після падіння режиму Башара аль-Асада 8 грудня 2024 року Ізраїль розширив військову присутність у буферній зоні вздовж окупованих сирійських Голанських висот та здійснював рейди в інших районах півдня Сирії. Це відбувається попри угоду про розмежування сил між Сирією та Ізраїлем 1974 року, яка передбачає буферну зону під наглядом Сил ООН зі спостереження за роз'єднанням.

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