Сирійські посадовці заявили про 49 затриманих Ізраїлем сирійців — Asharq Al-Awsat

Сирійські посадовці та слідчі за підтримки ООН заявили, що від грудня 2024 року Ізраїль затримав 49 сирійців після захоплення буферної зони на півдні Сирії. За останній рік, за їхніми даними, звільнили 16 людей. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Буферну зону площею 235 квадратних кілометрів створили відповідно до угоди 1974 року та патрулювали сили ООН. Після її захоплення в грудні 2024 року Ізраїль оголосив угоду недійсною. За даними видання, ізраїльські сили встановили блокпости й проводили патрулювання в селах, а також розміщували військові пости, здійснювали рейди та вторгнення у провінціях Кунейтра і Дараа.

Ізраїльські військові заявили, що їхня присутність у районі потрібна для захисту північного кордону від угруповання «Хезболла». Вони також повідомили, що допитують і затримують людей за наявності обґрунтованої підозри у причетності до терористичної діяльності.

Заяви про жорстоке поводження

Правозахисна організація Syria Justice and Accountability Center повідомила, що колишні затримані та родичі людей, які були свідками арештів, заявляли про жорстоке поводження або тортури. За словами дослідниці організації Сальми Дауді, колишні затримані в інтерв'ю розповідали, що їх змушували перебувати в болісних позах і погрожували зброєю.

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20-річний Алі аль-Абдулла заявив, що його затримали в червні 2025 року на ізраїльському блокпості в селі Айн-Тхакар. За його словами, він провів понад п'ять місяців у різних ізраїльських місцях утримання, зокрема в одиночних камерах, і проти нього не висували обвинувачень. Ізраїльські військові відкинули звинувачення у жорстокому поводженні із затриманими.

Родини шукають інформацію

Кінана Бейкера, 39 років, за словами його матері Худи Бейкер, ізраїльські військові затримали під час нічного рейду в серпні 2025 року. Відтоді родина не має інформації про його місце перебування або причини утримання.

Ще одного мешканця регіону, Вадіха Бейкера, затримали в червні 2025 року біля села Транджа. Він повідомив, що замість обіцяних п'яти хвилин провів під вартою приблизно 15 місяців. Аль-Абдулла та Вадіх Бейкер заявили, що їх утримували у в'язниці Офер поблизу Рамалли на окупованому Західному березі, а згодом — у в'язниці Сде-Тейман у пустелі Негев.

Серед затриманих є також Саддам Саад Ельдін, якому було 16 років, коли ізраїльські військові затримали його у квітні 2024 року під час роботи в оливковому гаю. Його батько заявив, що не знає, де перебуває син.

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