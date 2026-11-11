Система Куццамала в Мексиці заповнилася на 95,88% — Mexico News Daily

У центральній Мексиці запаси води в системі Куццамала, яка забезпечує один із кожних п’яти літрів питної води для долини Мехіко, сягнули 750,286 млн кубометрів, або 95,88% загальної місткості. Про це повідомляє Mexico News Daily з посиланням на останній звіт Національної водної комісії Мексики Conagua.

Рівень води після сезонних дощів

Наприкінці жовтня система містила 749,336 млн кубометрів води, що відповідало 95,76% її місткості. Зростанню запасів сприяли сезонні опади та стік води.

Станом на 9 листопада найбільшим було заповнення водосховища Вальє-де-Браво — 99,14%, або 390,9 млн кубометрів. У водосховищі Ель-Боске було 196,9 млн кубометрів води, або 97,29% місткості, а у Вілья-Вікторії — 162,3 млн кубометрів, або 87,44%.

Контраст із кризою 2024 року

Нинішній рівень суттєво відрізняється від ситуації 2024 року, коли в середині року через сильну посуху запаси системи Куццамала впали приблизно до 26% місткості. Водночас порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг води в системі дещо нижчий.

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Незаконний забір і забруднення

За даними Excélsior, у районі Вальє-де-Браво виявили понад 27 несанкціонованих приватних дамб, а також нелегальні свердловини для забору води.

У червні 2024 року Excélsior повідомляло, що, за супутниковими знімками, кількість незаконно створених водойм у районі Вальє-де-Браво — Аманалько в штаті Мехіко зросла з 400 до 600 упродовж 2017–2024 років. За повідомленням видання, такі споруди використовують як додаткове джерело води для зрошення кукурудзи або вівса, однак більшість із них призначена для декоративних потреб власників ранчо.

На мічоаканській частині суббасейну річки Куццамала, за даними Excélsior, виявили тисячі незаконних точок забору води для масштабного зрошення сільськогосподарських культур, зокрема авокадо та гуави. Окремою загрозою для системи видання називає забруднення водосховища Вальє-де-Браво через скидання неочищених стічних вод, яке посилюється недоліками санітарної інфраструктури.

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