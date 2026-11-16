SK Hynix витратить $1,05 млрд на постачальників чипів — Channel NewsAsia

Південнокорейська компанія SK Hynix планує протягом наступних п’яти років спрямувати 1,4 трлн вон, або $1,05 млрд, на підтримку вітчизняних постачальників матеріалів, комплектуючих та обладнання для виробництва напівпровідників. Програма має посилити ланцюг постачання компанії на тлі загострення конкуренції на ринку чипів для штучного інтелекту, повідомляє Channel NewsAsia.

Підтримка на всіх етапах

Програма охоплюватиме чотири етапи: дослідження та розробку, тестування, масове виробництво і продажі. SK Hynix має надавати авансом до 50% початкових витрат на розробку. Компанія також планує компенсувати постачальникам виконану роботу, навіть якщо проєкт не досягне поставлених цілей.

Окремо SK Hynix та фінансові установи нададуть 2 трлн вон фінансування за підтримки Корейської корпорації торговельного страхування. Інші програми передбачають пільгові кредити та технічні консультації для постачальників, зокрема невеликих субпідрядників.

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Тестовий центр у Йонгіні

Також компанія представила плани створення тестового центру Trinity Fab вартістю 874,6 млрд вон у своєму напівпровідниковому комплексі в Йонгіні, приблизно за 40 км на південь від Сеула. Відкрити об’єкт планують у травні 2027 року. SK Hynix внесе 443,2 млрд вон, центральний уряд — 373,6 млрд вон, а місцева влада — 57,7 млрд вон.

Центр розмістять на території першого заводу з виробництва чипів у кластері SK Hynix у Йонгіні. Там буде чисте приміщення площею 3305 квадратних метрів і обладнання для літографії, травлення, осадження та інспекції. Постачальники зможуть випробовувати матеріали й устаткування на 12-дюймових кремнієвих пластинах перед упровадженням на виробничих лініях. Об’єктом керуватиме незалежний некомерційний фонд для захисту інтелектуальної власності та комерційно чутливої інформації.

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