Скаліс закликав республіканців готуватися до розслідувань демократів — The Hill

У США лідер республіканської більшості Палати представників Стів Скаліс закликав голів комітетів від Республіканської партії готуватися до очікуваних розслідувань демократів. У листі він запропонував максимально використати час, що залишився при владі, та скласти перелік імовірних перевірок. Про це повідомляє The Hill.

Яку інформацію мають зібрати республіканці

Скаліс попросив зібрати відомості про розслідування, які демократи вже розпочали, а також підготувати ймовірний список цілей. До нього можуть увійти посадовці адміністрації, урядові програми, консервативні партнери та представники галузі.

За словами Скаліса, демократи можуть використати наглядові повноваження щодо президента, членів його родини та посадовців Кабінету. Голів комітетів він назвав важливою лінією захисту в цій ситуації.

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Плани демократів і зміни в комітетах

Провідний демократ Комітету Палати представників з питань судочинства Джеймі Раскін заявив журналістам, що надіслав понад 200 листів, у яких виклав свої інтереси щодо розслідувань. За його словами, ці листи дають уявлення про подальші кроки демократів.

Водночас два комітети Палати представників, які можуть стати центрами розслідувань щодо президента та його родини, поки не мають чітко визначеного республіканського керівництва. Джим Джордан завершив дозволений строк на посаді голови Комітету з питань судочинства та заявив про намір балотуватися на посаду лідера меншості. Голова Комітету з нагляду Джеймс Комер залишає Конгрес після перемоги на виборах губернатора Кентуккі.

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