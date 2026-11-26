Скам’янілість Westlothiana lizziae, знайдену у Шотландії, Велика Британія, та датовану 345 мільйонами років, тривалий час вважали одним із найдавніших відомих амніотів, пристосованих до життя на суходолі. Нове дослідження, про яке повідомляє ScienceDaily, свідчить, що ця тварина була водною або напівводною та належала до значно давнішої еволюційної лінії.

Зразок, відомий під прізвиськом Ліззі, виявили 1984 року. Майже повний скелет зберігся у двох стиснутих плитах породи, що ускладнювало вивчення внутрішньої будови. Після наукового опису 1990 року його широко розглядали як раннього амніота, пристосованого до життя на суходолі. До амніотів належать рептилії, птахи та ссавці.

Сканування виявило зябра і тисячі зубів

Команда Американського музею природничої історії та Оксфордського університету у співпраці з Європейським центром синхротронного випромінювання провела рентгенівське сканування в Греноблі, Франція. Це дозволило відтворити частини анатомії, недоступні для попередніх дослідників.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Науковці виявили примітивну будову черепа, внутрішні зябра з кістковими елементами та ротовий апарат, подібний до риб’ячого, з тисячами дрібних зубів. За висновком авторів роботи, ці ознаки виключають раніше запропоноване місце Westlothiana в еволюційній лінії, що веде до рептилій.

Ознаки життя на суходолі виникли раніше

Дослідження також змінює уявлення про походження рис, які пов’язували з наземними хребетними. Кігтеподібні кінчики пальців і п’ятипала будова кінцівок, характерна для рептилій та ссавців, могли виникнути в тварин, які все ще були тісно пов’язані з водним середовищем. Вони належали до еволюційної лінії, що веде до чотирилапих хребетних, зокрема амфібій та амніотів.

Висновки можуть вплинути й на трактування давніх слідів. Відбитки чотирилапих тварин із начебто кігтистими пальцями раніше використовували як аргумент на користь появи амніотів ще в девонському періоді, понад 359 мільйонів років тому. Тепер такі сліди самі по собі не можуть однозначно засвідчувати, що їх залишили саме амніоти: їх могли залишити давніші напівводні тварини з еволюційної лінії чотирилапих.

Читай нас у