Скарги на тиск роботодавців у Бразилії зросли на 75% — The Rio Times

У Бразилії кількість скарг на тиск роботодавців через вибір працівників на виборах зросла з 1937 до 3396 за три з половиною дні після другого туру президентських виборів 25 жовтня 2026 року. Як повідомляє The Rio Times, до полудня 29 жовтня Федеральна прокуратура праці Бразилії (MPT) отримала ще 1459 звернень, що означає приріст на 75%.

Скарги після голосування

Йдеться про повідомлення щодо можливих погроз, звільнень або обіцянок винагороди працівникам залежно від того, за кого вони голосували. До завершення дня другого туру MPT зареєструвала 1937 скарг: 991 надійшла до закінчення першого туру, ще 946 — між двома турами.

У позові MPT проти Meta згадано дописи в соціальних мережах, автори яких, за даними прокуратури, закликали роботодавців перевіряти акаунти працівників, щоб з'ясувати їхній вибір, і звільняти прихильників іншого кандидата. У деяких публікаціях працівників висміювали із зазначенням їхніх імен та фотографій. Найбільше скарг надійшло зі штату Сан-Паулу — 350, далі йдуть Мінас-Жерайс — 212 та Ріо-де-Жанейро — 169.

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Позови та рішення судів

Станом на 26 жовтня MPT подала 59 публічних цивільних позовів, домоглася 52 судових рішень та уклала 53 угоди з роботодавцями про припинення такої практики. 29 жовтня прокуратура звернулася до суду з трудових спорів у Сан-Паулу з позовом проти Meta у зв'язку з такими дописами.

За інформацією видання, суддя Бруну Жозе Перуссу того ж дня видав забезпечувальний припис. Meta має видалити відповідні дописи протягом 24 годин після отримання повідомлення та впродовж 72 годин показати користувачам у Бразилії попередження про заборону дискримінації й виборчого тиску на роботі. MPT вимагає від компанії 50 млн реалів як колективну компенсацію.

Другий тур президентських виборів, за наведеними даними Вищого виборчого суду Бразилії, виграв чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва з 51,79% дійсних голосів. Сенатор Флавіу Болсонару набрав 48,21%.

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