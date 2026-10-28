Скаржник назвав мовника Джонса щедрим протягом багатьох років — ABC News Australia

В Австралії скаржник у кримінальній справі проти мовника Алана Джонса заявив у суді, що той був щедрим до нього протягом багатьох років. Чоловік, якому нині понад 20 років, стверджує, що майже десять років тому Джонс поцілував його та торкався його без згоди, коли йому було 17 років. Про перебіг слухань повідомляє ABC News Australia.

За словами скаржника, це нібито сталося вночі в маєтку Джонса у Фіцрой-Фоллз, у Південному нагір’ї штату Новий Південний Уельс, після того як двоє інших гостей залишили помешкання. Захист заявив, що поцілунку не було, а чоловіки лише обійнялися на добраніч. Скаржник це заперечив.

Свідчення про контакт із поліцією

Суд почув, що приблизно через 11 місяців після ймовірного інциденту скаржника викликали до кабінету директора школи, де на нього чекали поліцейські. Він заявив, що сам не звертався до правоохоронців, але припускав, що це зробила його мати: через кілька днів після події він написав їй записку про те, що в маєтку Джонса сталося «щось сексуальне».

Під час перехресного допиту чоловік сказав, що не хотів обговорювати подробиці в присутності директора школи, оскільки досі відчуває сором через ймовірний інцидент.

Допомога від Джонса та позиція захисту

Суд також почув, що після ймовірного інциденту Джонс допомагав скаржникові. Зокрема, менш ніж за рік після подій у Фіцрой-Фоллз він написав виконувачу обов’язків декана університетського курсу з проханням переглянути відмову в зарахуванні чоловіка.

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За даними суду, Джонс упродовж багатьох років надавав істотну фінансову допомогу скаржникові та його матері-одиначці після того, як хлопець звернувся до нього по підтримку у 13 років. Захист припустив, що скаржник і його мати намагалися отримати якомога більшу фінансову допомогу, однак чоловік це заперечив.

На запитання захисту, чи був Джонс до нього лише добрим і щедрим, скаржник відповів, що Джонс був щедрим до нього протягом багатьох років, однак слово «нічого» в такому твердженні є некоректним.

Скаржник також визнав, що в іншій справі, не пов’язаній із Джонсом, повідомив поліції та працівникам лікарні неправдиві відомості про час нападу іншої людини. Він сказав суду, що за день до звернення до лікарні сам завдав собі нових ушкоджень, бо хотів, щоб йому повірили.

Джонс не визнав вини за всіма 21 обвинуваченнями у непристойному нападі та сексуальному дотику, висунутими п’ятьма чоловіками. Розгляд справи суддею без присяжних тимчасово відклали через хворобу в команді захисту; слухання мають поновити 2 листопада.

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