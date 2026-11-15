Скейтбордист Кан Джун-і здобув другий титул SLS за рік — Korea Herald

Південнокорейський скейтбордист Кан Джун-і переміг на змаганнях Street League Skateboarding у Токіо, Японія, здобувши свій другий титул SLS цього року. У чоловічому фіналі на арені Ariake Arena 18-річний спортсмен набрав 36,4 бала з 40 можливих, повідомляє Korea Herald.

Перевага в одну десяту бала

Кан випередив японця Гінву Онодеру лише на 0,1 бала: той посів друге місце з результатом 36,3 бала. Третім став ще один представник Японії Каїрі Нецуке, який отримав 35,9 бала.

Під час частини змагань, присвяченої окремим трюкам, Кан виконав складні обертання в повітрі та ковзання по рейлах. Серед них був його фірмовий трюк nollie 270 heelflip boardslide, що допоміг йому випередити Онодеру.

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Два старти — два титули

У квітні Кан став першим представником Південної Кореї, який переміг на етапі SLS, вигравши дебютний для себе турнір у Лос-Анджелесі. Таким чином, він здобув два титули у двох виступах на змаганнях серії.

Кан також є чемпіоном Азійських ігор і срібним призером чемпіонату світу. Перемога в Токіо гарантувала йому участь у підсумковому чемпіонаті сезону SLS Super Crown.

У жіночих змаганнях 15-річна південнокорейська скейтбордистка Шин Джі-юль посіла третє місце у своєму дебютному старті SLS. Вона набрала 30,9 бала, тоді як переможниця, австралійка Хлої Ковелл, отримала 32,8 бала.

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