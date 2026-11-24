Китайська компанія Xiaomi у третьому кварталі повідомила про падіння скоригованого чистого прибутку на 56,8% у річному вимірі — до 4,88 млрд юанів, або $728 млн. Виручка групи в липні—вересні скоротилася на 5,2% — до $15,98 млрд, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на звітність компанії для Гонконзької фондової біржі.

Операційний прибуток Xiaomi знизився на 56,5% — до $979 млн. Чистий прибуток за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку впав на 68,4%, до $578 млн. Валова маржа групи скоротилася з 22,9% до 20,2%. На фінансові результати також вплинули менші доходи від переоцінки інвестицій та вищі чисті фінансові витрати.

Постачання смартфонів скоротилися

Дохід від продажу смартфонів зменшився на 0,8% — до $6,79 млрд. Компанія поставила 30,7 млн смартфонів, що на 29,1% менше, ніж роком раніше, оскільки скоротила постачання дешевших моделей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас середня ціна продажу смартфона зросла на 39,8% і досягла рекордних $221, частково компенсувавши спад обсягів. Валова маржа смартфонного напряму знизилася з 11,1% до 9,2% через подорожчання компонентів, зокрема чипів пам’яті. Виручка ширшого сегмента смартфонів і підключених пристроїв скоротилася на 0,9% — до $12,42 млрд.

Підрозділ автомобілів, ШІ та нових напрямів став збитковим

Виручка Xiaomi від нових енергетичних автомобілів впала на 19,9% — до $3,38 млрд. Компанія поставила 100 975 автомобілів, що на 7,2% менше у річному вимірі. У Xiaomi пояснили зниження виручки меншою кількістю поставок і зміною структури проданих моделей, зокрема меншим внеском SU7 Ultra.

Підрозділ, що охоплює автомобілі, штучний інтелект та інші нові напрями, зафіксував операційний збиток $507 млн проти прибутку $104 млн роком раніше. Його виручка скоротилася на 17,7% — до $3,56 млрд. Витрати групи на дослідження та розробки зросли на 2%, до $1,37 млрд, зокрема через більші інвестиції у штучний інтелект.

Читай нас у