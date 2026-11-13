Скорочення USAID у Сомалі мають наслідки для життя людей — PBS NewsHour

У Сомалі скорочення зовнішньої допомоги, розпочаті адміністрацією Трампа, мають наслідки для найбільш уразливих людей, від яких може залежати їхнє життя, йдеться у репортажі PBS NewsHour.

Сомалі потребує допомоги

PBS NewsHour характеризує Сомалі як країну, що десятиліттями зазнає конфліктів та жорстких наслідків кліматичної кризи. За оцінкою редакції, через ці обставини вона постійно потребує допомоги. У матеріалі наголошують, що скорочення торкаються людей, які належать до найуразливіших у світі.

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Репортаж про наслідки скорочень

Репортаж про вплив скорочень підготували журналісти Неха Вадекар та Ед Рам у партнерстві з Pulitzer Center. У своєму матеріалі вони показують, як ці скорочення впливають на людей у Сомалі.

PBS NewsHour повідомляє, що від початку скорочення іноземної допомоги адміністрацією Трампа редакція публікувала матеріали про наслідки таких змін у різних країнах світу.

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