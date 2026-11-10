Скотт і Гоулі не зобов’язалися підтримати Туна на виборах лідера — The Hill

У США сенатори-республіканці Рік Скотт від Флориди та Джош Гоулі від Міссурі в понеділок не зобов’язалися голосувати за переобрання Джона Туна від Південної Дакоти лідером республіканців у Сенаті. Це сталося після того, як Республіканська партія втратила щонайменше сім місць на проміжних виборах, повідомляє The Hill.

Вимога визначити цілі

Скотт, який очолює Керівний комітет Сенату, підтримав заклики перенести заплановані на вівторок вибори керівництва республіканців. За його словами, сенатори спершу мають погодити цілі на сесію Конгресу після виборів і на наступне скликання, а вже потім обирати лідера.

Скотт заявив Fox News Digital, що кожен, хто претендує на посаду лідера, зокрема Тун, має пояснити, чи готовий він реалізовувати погоджені цілі та чому найкраще впорається з цим завданням. На його думку, дату голосування слід визначати залежно від того, скільки часу республіканцям знадобиться для узгодження подальшого курсу.

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Лист про перенесення голосування

Скотт, голова бюджетного комітету Сенату Рон Джонсон від Вісконсину, а також сенатори Майк Лі від Юти, Тед Бадд від Північної Кароліни та Джон Кеннеді від Луїзіани підписали лист із вимогою відкласти вибори керівництва. Джонсон ініціював це звернення.

Автори листа до голови республіканської конференції Сенату Тома Коттона від Арканзасу закликали провести ґрунтовне обговорення причин результатів цьогорічних виборів та оцінити подальшу стратегію керівництва. Джонсон заявив The Washington Examiner, що залишить зустріч республіканців, якщо колеги вирішать швидко голосувати за склад керівної команди наступного Конгресу.

Гоулі перед зустріччю республіканської конференції у вівторок також заявив журналістам, що не збирається заздалегідь обіцяти свій голос керівництву.

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