Скотт Вінер заявив про перемогу за місце, яке представляла Пелосі — Jerusalem Post

Сенатор штату Каліфорнія Скотт Вінер заявив про перемогу на виборах до Палати представників США в Сан-Франциско, де він змагався з членкинею міської наглядової ради Конні Чан за місце, яке залишила Ненсі Пелосі. Як повідомляє Jerusalem Post, за даними Associated Press у середу Вінер мав 55,5% голосів проти 44,5% у Чан після підрахунку 57% бюлетенів.

Заява про перемогу

Вінер написав у соцмережі X, що для нього є честю продовжити спадщину цього мандата. Він подякував Пелосі за її роботу в інтересах Сан-Франциско та США, зокрема згадав її боротьбу з епідемією СНІДу на початку роботи в Конгресі.

Політик, який відкрито говорить про належність до ЛГБТК-спільноти, назвав результат історичним. За його словами, він стане першим відкритим представником ЛГБТК-спільноти, який представлятиме в Конгресі Північну Каліфорнію та Сан-Франциско. Серед пріоритетів Вінер назвав доступне житло, універсальну медичну допомогу та чисту енергетику.

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Позиції щодо Ізраїлю

Тема Ізраїлю була однією з помітних у кампанії: обидва кандидати звинувачували Ізраїль у геноциді палестинців у Секторі Гази. Вінер, який називає себе «лівим євреєм», виступає проти продажу наступальної зброї ізраїльському уряду, не відданому мирному врегулюванню, але підтримує постачання оборонних систем.

Чан підтримує повне ембарго на постачання зброї та заявляє, що палестинські біженці мають отримати право повернутися на території в межах суверенного Ізраїлю. Висловлювання Вінера про геноцид викликало критику з боку великих єврейських інституцій і коштувало йому керівної посади в єврейському кокусі законодавчого органу штату.

Вінера підтримала ліберальна проізраїльська організація J Street, яка оголосила про рекламну кампанію на його підтримку вартістю 60 тисяч доларів під час праймеріз. Чан отримала підтримку Jewish Voice for Peace, місцевого осередку IfNotNow та Ненсі Пелосі.

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