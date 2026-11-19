В Англії Sky Sports оприлюднив розклад 18 матчів англійської Прем’єр-ліги, які покаже в січні та 1 лютого сезону 2026/27. Серед центральних зустрічей — матч «Манчестер Юнайтед» — «Ліверпуль» на «Олд Траффорд» 24 січня та гра «Манчестер Сіті» — «Арсенал» 31 січня. Про це повідомляє Sky Sports.

Ключові матчі січня

Трансляції нового блоку розпочнуться 16 січня поєдинком «Астон Вілла» — «Манчестер Юнайтед», початок — о 17:30. Наступного дня в ефірі будуть матчі «Борнмут» — «Іпсвіч» та «Тоттенгем» — «Лідс», а 18 січня «Брентфорд» прийматиме «Брайтон».

23 січня чинний чемпіон «Арсенал» зіграє вдома з «Ньюкаслом». У неділю, 24 січня, заплановано п’ять трансляцій, зокрема матчі «Крістал Пелас» — «Тоттенгем», «Евертон» — «Брентфорд» і «Ноттінгем Форест» — «Борнмут». Завершить ігровий вікенд протистояння «Манчестер Юнайтед» і «Ліверпуля», яке розпочнеться о 16:30.

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Завершення місяця

25 січня «Лідс» зустрінеться з «Челсі». 30 січня Sky Sports покаже матч «Челсі» — «Ноттінгем Форест», а наступного дня — ще п’ять ігор. Окрім поєдинку «Манчестер Сіті» — «Арсенал», до цього переліку увійшли зустрічі «Борнмут» — «Фулгем», «Ковентрі» — «Лідс», «Галл Сіті» — «Крістал Пелас» і «Тоттенгем» — «Сандерленд».

На 1 лютого заплановано матч «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Sky Sports заявив, що покаже щонайменше 215 матчів Прем’єр-ліги протягом сезону 2026/27.

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