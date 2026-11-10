Skydance планує скоротити витрати щонайменше на $6 млрд — CNBC

Skydance планує скоротити витрати щонайменше на $6 млрд упродовж наступних трьох років. Компанія оприлюднила розподіл запланованої економії разом зі звітом за третій квартал колишньої Paramount Skydance, повідомляє CNBC.

На чому заощаджуватимуть

Щонайменше $2,2 млрд Skydance розраховує заощадити завдяки скороченню дубльованих адміністративних і корпоративних функцій. План також передбачає зменшення кількості управлінських рівнів, активніше використання штучного інтелекту та оптимізацію офісних площ.

Ще не менш як $1 млрд компанія хоче зекономити на маркетингу та просуванні. Близько $1,4 млрд має дати уніфікація стримінгових сервісів і архітектури телевізійного мовлення, а також інтеграція технологій бек-офісу. Останні $1,4 млрд заплановано отримати через оптимізацію витрат на сторонніх постачальників, усунення дублювання витрат і централізацію закупівель.

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Кадрові зміни та стримінг

Компанія заявила, що частина скорочень уже почалася. Минулого місяця Skydance почала пропонувати працівникам добровільне звільнення перед офіційними скороченнями та запровадила обов’язкову п’ятиденну роботу з офісу. Також минулого тижня компанію залишили вісім керівників — по чотири з Warner Bros. і Paramount.

Skydance раніше повідомляла про намір зрештою об’єднати Paramount+ і HBO Max в одну платформу. Першим кроком на початку наступного року має стати пакетна пропозиція двох сервісів. За третій квартал колишня Paramount Skydance отримала $7,03 млрд виручки та $1 млрд скоригованого показника EBITDA. Результати не враховують впливу придбання Warner Bros. Discovery, яке завершили після закінчення кварталу.

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