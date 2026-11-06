Слід у справі про витік даних AfD веде до США — Der Spiegel

За даними Der Spiegel, слід у справі про витік сотень тисяч електронних листів і конфіденційних документів партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) веде до США та певного онлайн-середовища. Видання повідомило про це 6 листопада за підсумками власного розслідування.

Документи у мережі понад два тижні

За інформацією журналу, сотні тисяч електронних листів і конфіденційних документів AfD перебувають у мережі близько двох з половиною тижнів. Серед оприлюднених матеріалів є протоколи засідань керівництва партії, списки її членів і листування.

Витік стосується внутрішніх матеріалів AfD. У публікації не наведено подробиць про зміст конкретних листів або документів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ймовірні причетні

Der Spiegel називає осіб, до яких веде слід розслідування, імовірними хакерами. Видання не подає їхню можливу причетність до витоку як встановлений факт.

Розслідування пов’язує можливе походження витоку зі США та онлайн-середовищем, яке видання характеризує як непрозоре. Інших деталей про ймовірних причетних у доступному описі публікації немає.

Читай нас у