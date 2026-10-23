Слониха Мадхубала в Карачі відновила 85% здатності ходити — Al Jazeera

Африканська слониха Мадхубала, яку утримують у Safari Park у пакистанському Карачі, відновила приблизно 85% здатності ходити після тяжкого погіршення стану здоров’я. Про це ветеринар міжнародної організації Four Paws Амір Халіл розповів Al Jazeera. За його словами, тварина схудла більш як на 200 кг і була настільки ослаблена, що не могла безпечно підвестися після того, як лягала.

Халіл повідомив, що в межах реабілітації Мадхубалі призначили медикаменти, лікування ран і масаж ніг струменем води під високим тиском. Ветеринар зазначив, що рани слонихи поліпшувалися, а сама вона добре реагувала на програму догляду.

Із чотирьох сестер вижили дві

Мадхубала була однією з чотирьох слоненят, яких у 2009 році привезли до Пакистану з Танзанії. Її разом із сестрою Нур Джахан утримували в зоопарку Карачі, а дві інші слонихи — Соня та Маліка — перебували в Safari Park.

Нур Джахан померла 22 квітня 2023 року у віці 17 років. За даними матеріалу, вона мала інфекцію бивня, страждала від недоїдання та стресу. У листопаді 2024 року Мадхубалу перевезли до Safari Park, де вона возз’єдналася із Сонею та Малікою. Однак 8 грудня того ж року Соня, якій було приблизно 19 років, померла після того, як впала у вольєрі.

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Керівництво парку спочатку повідомляло про ймовірну серцеву недостатність. Водночас Four Paws заявила, що подальші висновки вказали на тяжку бактеріальну інфекцію, пов’язану із запущеним абсцесом на нозі. Організація пов’язала смерть Соні з тривалими неналежними умовами утримання та недоїдання.

Суперечки про умови утримання

Мадхубалі та Маліці раніше діагностували туберкульоз. Ветеринар Мадхубали повідомляв, що останні обстеження більше не показують позитивного результату у неї. Нині Маліка залишається разом із Мадхубалою в Safari Park, де вольєр для слонів займає близько 14 гектарів.

Активіст Джуд Аллен, який опікувався Нур Джахан перед її смертю, критикує умови у Safari Park. За його словами, відвідувачі можуть підходити до слонів близько та годувати їх, хоча те, що мало стати притулком, фактично перетворилося на зоопарк. Мер Карачі Муртаза Вахаб заявив, що міська влада співпрацювала з ветеринарами у лікуванні Мадхубали та готова взаємодіяти з організаціями, які займаються добробутом тварин.

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