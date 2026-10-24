Слово-Парк у ПАР десять років чекає на виконання рішення суду — Daily Maverick

Жителі неформального поселення Слово-Парк на південь від Совето в Йоганнесбурзі, ПАР, через десять років після рішення Високого суду все ще чекають на облаштування району. 6 квітня 2016 року суд постановив розвивати поселення на його нинішньому місці, а не переселяти мешканців на околицю міста, повідомляє Daily Maverick.

За словами мешканця Цедісо Мозеса Пошоді, який живе у Слово-Парку понад 25 років, тодішнє рішення стало для громади «дивом». Однак за десятиліття помітними змінами стали лише електрифікація та встановлення «розумних» стовпів, які, за даними видання, не забезпечують доступу до Wi-Fi.

Занедбана інфраструктура

У Слово-Парку залишаються ґрунтові дороги з вибоїнами, відкриті каналізаційні ями та іржаві хатини з гофрованого металу. Будинок Пошоді розташований біля нелегального сміттєзвалища неподалік автомагістралі N12.

58-річна Сесілія Хлонгване, яка мешкає в поселенні 26 років, розповіла про щурів, сміття довкола та вигрібну вбиральню, яку називали тимчасовою. За її словами, під час дощу вона переповнюється, а нечистоти виливаються назовні. Хлонгване підтримувала Африканський національний конгрес з 1994 року, однак на виборах у листопаді планує вперше проголосувати інакше.

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Недовіра перед виборами

Напередодні місцевих виборів 4 листопада Пошоді заявив, що більше не бачить різниці між політичними партіями. Він раніше був прихильником і членом Африканського національного конгресу, але змінив політичні симпатії через невиконані обіцянки.

Частина молодих мешканців також не вірить, що голосування змінить ситуацію. Водночас 20-річна Кгопотсо Молої, яка голосуватиме вперше, сказала, що сподівається на зміни та працевлаштування. Інша жителька, Фезека Кобо, яка живе у Слово-Парку з 1994 року, заявила, що все одно голосуватиме, бо вважає це можливістю бути почутою.

Після рішення суду мешканці неодноразово блокували N12 палаючими шинами та уламками, вимагаючи від міської влади виконати обіцянки. Пошоді стверджує, що під час таких акцій поліція застосовувала силу. Під час протесту 2023 року 16-річного Карабо Чаку, за повідомленням видання, застрелили поліцейські.

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