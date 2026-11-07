У Західній Австралії парламентський Комітет з питань довкілля та громадських справ провів триденні слухання щодо заборони вилову донних риб. Комітет заслухав прихильників і противників обмежень, а також посадовців, відповідальних за їхнє виконання, повідомляє ABC News.

Міністерка рибальства Джекі Джарвіс закрила промисел донних риб у зоні Західного узбережжя, заборонила траловий вилов у Пілбарі та вдвічі скоротила обсяги вилову в інших промислах, окрім району Гаскойн. Вона послалася на оцінку Департаменту первинних галузей та регіонального розвитку, за якою рожевий луціан, червоний імператор і дуфіш перебувають під серйозною загрозою, а обмеження потрібні для захисту цих видів від зникнення.

Позиція рибальської галузі

Генеральна директорка Західноавстралійської ради рибальської промисловості Маню Деніелс заявила, що довіра до управління рибальством була «глибоко підірвана». За її словами, галузь не заперечує необхідності сталого вилову, однак очікує рішень, заснованих на надійних наукових даних.

На слуханнях повідомили, що рада щонайменше 20 років зверталася до міністрів рибальства через занепокоєння надмірним виловом донних риб рекреаційними рибалками на узбережжі штату. Представники роздрібної торгівлі рибою також розповіли ABC News про падіння продажів і зростання цін.

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Рибалка Нік Соулос, який працював у водах поблизу Банбері 58 років, заявив, що в грудні його ліцензію скасували повністю, хоча лише половина його промислу розташована в біорегіоні Західного узбережжя. За його словами, акули становили 96% його вилову, а вилов супутніх лускатих риб не перевищував установленого ліміту.

Суперечка щодо досліджень

Колишній головний науковець рибного господарства Західної Австралії Джим Пенн заявив комітету, що в оцінці запасів донних риб, проведеній департаментом, були численні помилки. Він також поставив під сумнів достатність досвіду та експертизи відомства.

Департамент зі свого боку захистив власні дослідження й моделювання. Генеральна директорка Хізер Брейфорд заявила, що запаси донних лускатих риб не відновилися до належного рівня протягом двох десятиліть, а становище дуфіша зараз гірше, ніж у 1996 році.

Комітет також вивчає вплив морських парків, розвитку відновлюваної енергетики, сейсмічних досліджень, незаконного вилову та інших чинників. Голова комітету Сандра Карр сказала, що слухання є лише початком тривалої перевірки, а фінальний звіт планують подати до червня 2027 року.

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