Норвезька Служба безпеки поліції заявила, що радикальні ісламісти, ймовірно, спробують здійснити терористичні атаки в Норвегії протягом наступного року. Загальний рівень терористичної загрози в країні водночас залишається помірним — третім за п’ятирівневою шкалою, повідомляє Jerusalem Post.

Основні джерела загрози

У PST заявили, що найбільша терористична загроза як усередині Норвегії, так і проти країни надалі походить від радикальних ісламістів і правих екстремістів. Керівниця контртерористичного підрозділу PST Ане Маннсокер Роальд сказала, що служба має вагомі підстави вважати ймовірними спроби нападів з боку радикальних ісламістів упродовж року.

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Нігілістичний екстремізм

Служба також запровадила нову категорію — «нігілістичний екстремізм». Її появу пов’язали з розвитком насильницьких онлайн-спільнот, учасники яких висловлюють прагнення спричинити хаос і масові жертви.

За оцінкою PST, радикальні ісламісти в Норвегії дедалі частіше утворюють групи та мережі офлайн і в інтернеті. «Ісламська держава» та «Аль-Каїда» продовжують намагатися вербувати прихильників.

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