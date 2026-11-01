Служба допомоги бездомним на півдні Тасманії працює на межі — ABC News Australia

Єдина виїзна служба допомоги людям без житла на півдні Тасманії, Street 2 Home, заявила, що не встигає за зростанням попиту. Команда з трьох працівників розшукує людей, які ночують просто неба, у наметах або автомобілях, з’ясовує їхні потреби та допомагає отримати доступ до необхідних послуг, повідомляє ABC News.

Команда з трьох працівників

У регіоні, де без житла перебувають приблизно 2,5 тисячі людей, команда Street 2 Home працює на повну потужність. Керівник програми Кріс Аллен зазначив, що кількість людей, які опиняються на вулиці, нині зростає швидше, ніж кількість тих, кому вдається знайти житло.

За його словами, багато інших сервісів для бездомних доступні переважно онлайн, тоді як люди, які ночують просто неба, можуть не мати телефону, інтернету або навичок для пошуку допомоги. Працівники Street 2 Home супроводжують людей під час подання заявок на житло та допомагають їм не пропустити призначені зустрічі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Скорочення роботи через нестачу коштів

Раніше програма працювала по всій Тасманії, однак через нестачу фінансування її діяльність звузили до південної частини штату. Підрозділ на півночі Тасманії закрили у вересні минулого року, а на північному заході — у червні цього року. У Street 2 Home заявили, що за додаткового фінансування могли б знову розширити роботу на весь штат.

Час очікування на житло в Тасманії станом на серпень сягав приблизно 1,7 року. За даними нового звіту Університету Тасманії, у фінансовому році, що завершився 2023 року, 944 жителі штату ночували просто неба, коли вперше звернулися до спеціалізованих служб. Для 74% із них це був не перший такий досвід.

Зростання бездомності

Кількість бездомних у Тасманії між 2016 і 2021 роками зросла на 45%. Співавторка звіту, директорка Homelessness Australia Кетрін Робінсон наголосила, що проблема може бути масштабнішою, оскільки бездомність часто лишається непомітною. Серед чинників у звіті названо нестачу доступного житла й місць у притулках, а також психічні розлади. Автори рекомендували збільшити ресурси служб, кількість прихистків і тісніше інтегрувати допомогу у сфері психічного здоров’я в роботу з бездомними.

Читай нас у