Імміграційна та митна служба США (ICE) погодилася заплатити приватному підряднику CSI Aviation до 305,7 млн доларів за контрактом без конкурентного відбору. У вересні служба також змінила чинну угоду, додавши програму Федерального авіаційного управління США LADD, яка дає змогу приховувати літаки з частини публічних сервісів відстеження польотів, повідомляє The Guardian.

Програма LADD дозволяє власникам та операторам літаків обмежувати відображення даних про повітряні судна на платформах, що використовують дані FAA, зокрема FlightAware і Flightradar24. Водночас літаки продовжують передавати дані про місцезнаходження, а деякі інші трекери можуть показувати їх на основі зібраних користувачами ADS-B-сигналів.

Нові контракти з CSI Aviation

31 жовтня ICE також уклала з CSI Aviation замовлення на суму до 1,28 млрд доларів, щоб ще рік забезпечувати чартерні рейси. У межах цієї угоди працівники підрядника мають формувати списки людей, яких перевозять депортаційними та трансферними рейсами.

Згідно з інструкцією ICE щодо повітряних операцій за 2023 рік, підготовка маніфестів пасажирів належала до обов’язків співробітників служби. У початкових умовах угоди, оприлюднених Міністерством внутрішньої безпеки США у 2025 році, також зазначалося, що уряд має передавати CSI готовий список пасажирів до вильоту.

Контракт на кадрове забезпечення передбачає до 140 координаторів польотів у місцевих офісах ICE та авіаційних центрах, які працюватимуть 18 годин на добу сім днів на тиждень. У документі, підписаному 16 липня керівником контрактного напряму ICE Альбертом Дейнтоном, CSI назвали єдиним постачальником, здатним надати такі послуги через її власні системи відстеження рейсів та управління маніфестами. З урахуванням опцій угода діятиме до березня 2029 року.

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Обмеження для трекерів

Представниця проєкту ICE Flight Monitor правозахисної організації Human Rights First Фетайн Седдігзаде заявила, що від кінця вересня літаки ICE Air, які раніше були видимими за бортовими номерами, стали прихованими на FlightAware і Flightradar24. Станом на 5 листопада, за її словами, більшість рейсів ICE також перестала відстежуватися за позивними.

Експерт OpenSky Network Мартін Штромаєр зазначив, що LADD не приховує літаки від платформ, які не використовують дані FAA і покладаються на зібрані користувачами ADS-B-дані. Проте Седдігзаде сказала, що такий моніторинг став значно складнішим: її проєкт відстежує понад 70 рейсів ICE на день, або понад 2 тис. рейсів щомісяця.

Суперечки навколо угод

Замовлення на 1,28 млрд доларів оформлене в межах рамкової угоди 2024 року, на яку ICE отримала сім заявок. Водночас кадровий контракт на 305,7 млн доларів, як випливає із закупівельних записів, не був конкурентним. Без конкурсу, за даними видання, ICE також оформила замовлення на рейси на 562 млн доларів у лютому 2025 року.

CSI Aviation є відповідачем у позові щодо її ролі в рейсах, якими венесуельських чоловіків у березні 2025 року доправили до в’язниці в Сальвадорі. Компанія просила суд відхилити позов і передати його до Техасу, заявивши, що саме ICE, а не CSI, визначала, кого саджати на літаки.

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