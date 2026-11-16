Служби крові Великої Британії закликали зробити 150 тисяч донацій — The Guardian

Служби крові у Великій Британії звернулися з терміновим закликом заповнити 150 тисяч записів на донацію впродовж найближчих тижнів. Це має допомогти Національній службі охорони здоров’я Великої Британії забезпечити лікарні запасами крові в період зимового зростання попиту, повідомляє The Guardian.

Запаси окремих груп скоротилися

За словами посадовців, резерви деяких груп крові становлять лише половину від необхідного рівня. Йдеться, зокрема, про O-негативну, B-негативну, O-позитивну та RO-кров. Представників темношкірих громад також закликали здавати кров, щоб допомогти в лікуванні пацієнтів із серпоподібноклітинною хворобою.

До Нового року системі охорони здоров’я потрібно щодня залучати близько 5 тисяч донорів — як тих, хто вже здає кров, так і нових добровольців. Донорська кров може зберігатися до 35 днів, а тромбоцити — лише сім днів. За даними служб крові, одна донація триває приблизно годину та може врятувати три життя.

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Зима збільшує попит

Узимку люди частіше хворіють на застуду, грип та інші респіраторні захворювання, через що не можуть здавати кров. Водночас пацієнтам із хронічними захворюваннями, зокрема серпоподібноклітинною хворобою та раком, у цей період може знадобитися більше переливань крові або тромбоцитів.

Раніше цього місяця Шотландська національна служба переливання крові вперше оголосила бурштинове попередження щодо груп крові O через безпрецедентно низькі запаси. Причинами там назвали нестачу донорів і збільшення використання цих груп крові останніми місяцями. Медики також прагнуть наростити запаси плазми, необхідної для виробництва ліків людям із тяжкими імунними захворюваннями.

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