Кількість смертей від раку шийки матки у світі може зрости на 39,3% і сягнути 522 тисяч на рік до 2050 року. Такий прогноз містить дослідження Global Burden of Disease 2023, проведене за участі науковців Національного університету Сінгапуру та Інституту вимірювання показників здоров’я Університету Вашингтона, повідомляє News-Medical.

Дослідники проаналізували захворюваність, смертність і втрату здоров’я через рак шийки матки у 204 країнах і територіях у 1990–2023 роках, а також зробили прогноз до 2050 року. Результати опублікували в журналі Nature Medicine.

Прогноз до 2050 року

За оцінкою авторів, у 2023 році рак шийки матки розвинувся у 887 тисяч жінок у світі, а 369 тисяч померли від цієї хвороби. Очікується, що до 2050 року щорічна кількість нових випадків зросте на 20,2% — до 1,08 мільйона.

Водночас стандартизовані за віком показники захворюваності та смертності, за прогнозом, знижуватимуться. Проте абсолютна кількість випадків і смертей збільшуватиметься через зростання та старіння населення.

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Найвищі показники в Африці на південь від Сахари

У 2023 році стандартизований за віком рівень захворюваності в країнах Африки на південь від Сахари становив 55,9 випадку на 100 тисяч жінок, тоді як у регіонах із високим рівнем доходів — 12,8 випадку. Найвищі національні показники зафіксували в Есватіні — 157,6 випадку на 100 тисяч жінок, Малаві — 135,9 та Замбії — 112,6.

На країни Африки на південь від Сахари припала найбільша кількість нових випадків серед великих регіонів — 241 тисяча. У Південно-Східній Азії, Східній Азії та Океанії разом оцінили 208 тисяч нових випадків, у Південній Азії — 198 тисяч.

Автори дослідження наголошують, що раку шийки матки потенційно можна запобігти завдяки вакцинації проти вірусу папіломи людини, регулярному скринінгу та своєчасному лікуванню передракових змін. За період 1990–2023 років кількість смертей від цієї хвороби у світі збільшилася на 71,6%.

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