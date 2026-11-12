SMHI підвищила попередження до червоного рівня через снігопад до 80 см — The Local Sweden

Шведська метеорологічна служба SMHI підвищила попередження про снігопад у районі міста Шеллефтео на північно-східному узбережжі Швеції до червоного — найвищого рівня небезпеки. За прогнозом, там може випасти від 50 до 80 сантиметрів снігу, а сильний вітер здатен спричинити снігові перемети, повідомляє The Local Sweden.

Ризик перебоїв з електрикою

Червоне попередження діятиме з 14:00 четверга до 23:00 п’ятниці. Такий рівень означає, що погодні умови можуть спричинити дуже серйозні порушення життєдіяльності суспільства.

Жителям району порадили не користуватися дорогами через високий ризик застрягти. Людям, які мешкають у районах із повітряними лініями електропередач, також рекомендували підготуватися до тривалих і масштабних відключень електроенергії та перебоїв у роботі телекомунікаційних мереж.

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Інші попередження на півночі країни

Для височин між Тімро та Ерншельдсвіком також оголосили помаранчеве попередження — другий за серйозністю рівень. Воно діятиме з 18:00 четверга до 9:00 13 листопада, а очікувана кількість снігу становить від 20 до 40 сантиметрів.

Жовті попередження про сильний снігопад діють уздовж узбережжя Вестерботтену, на найпівденнішій частині узбережжя Норрботтену, а також у лені Вестерноррланд і на півночі Гельсінгланду.

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