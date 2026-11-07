Сінгапурський транспортний оператор SMRT проводить місячний експеримент на станціях метро City Hall і Raffles Place: пасажирів закликають стояти по обидва боки ескалатора, а не триматися ліворуч і залишати правий бік для тих, хто йде пішки. Випробування почалося 29 жовтня та має оцінити безпеку й пропускну спроможність ескалаторів, повідомляє Channel NewsAsia.

Пасажири зберігають звичку

Президент SMRT Trains Лам Шіау Кай заявив, що компанія прагне заохотити безпечніше користування ескалаторами, оскільки посковзування, спотикання та падіння залишаються проблемою. Протягом експерименту оператор вивчатиме моделі пересування та поведінку пасажирів на обох станціях.

На станції City Hall пасажирам регулярно транслювали оголошення з проханням стояти по обидва боки ескалатора, а біля входу на один з ескалаторів встановили дві відповідні таблички. Втім, під час спостережень 7 листопада більшість людей продовжували стояти ліворуч, тоді як праворуч піднімалися пішки. Усі десятеро пасажирів, яких опитало видання, висловилися за збереження звичної практики.

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За спостереженнями журналістів, ті, хто йшов угору праворуч, долали ескалатор приблизно за 20 секунд, тоді як пасажири, які стояли нерухомо, витрачали близько 30 секунд. Водночас у завантажені періоди люди іноді чекали понад 10 секунд, щоб стати в ліву чергу, поки правий бік залишався відносно вільним.

Досвід інших міст

SMRT перевіряє, чи дозволить розміщення людей по обидва боки ефективніше використовувати місткість ескалаторів. У 2016 році транспортні служби Лондона провели схоже випробування на станції Holborn, щоб зменшити скупчення людей. Дослідження, представлене того року на симпозіумі з технологій ліфтів та ескалаторів, засвідчило збільшення пропускної спроможності приблизно на 30%, хоча статистично значущого поліпшення безпеки не виявило.

У японській префектурі Сайтама з жовтня 2021 року, а в місті Нагоя — з жовтня 2023 року діють правила, за якими користувачі ескалаторів мають стояти нерухомо незалежно від боку. У Тайвані метрополітен також заохочує пасажирів займати обидві сторони ескалатора для безпеки та кращого руху людей.

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