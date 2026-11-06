Snapchat вимикає пошук друзів за замовчуванням для дітей у Британії — Channel NewsAsia

Snapchat почав вимикати за замовчуванням функцію Find Friends для неповнолітніх користувачів у Великій Британії. Британський регулятор Ofcom назвав цей крок важливим для зниження ризику онлайн-грумінгу. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Зміна налаштувань

Функція Find Friends допомагає користувачам знаходити та додавати нові контакти. За оцінкою Ofcom, її вимкнення за замовчуванням ускладнить незнайомцям можливість зв’язуватися з дітьми на платформі для обміну зображеннями.

Директор групи онлайн-безпеки Ofcom Олівер Гріффітс заявив, що ця зміна давно назріла. Регулятор стежитиме за впровадженням нового захисту Snapchat протягом листопада.

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Перевірка віку

У травні Snapchat зобов’язався запровадити таку зміну. Пізніше компанія повідомила Ofcom, що до кінця року для користувачів молодше 18 років мають запрацювати дієві перевірки віку.

За даними регулятора, у травні Snapchat користувалися 32% британських дітей віком від 8 до 12 років, хоча мінімальний вік для користування платформою становить 13 років. Аналіз даних британської поліції за 2025 рік, проведений Національним товариством запобігання жорстокому поводженню з дітьми, показав, що 40% зареєстрованих правопорушень, пов’язаних із сексуальним спілкуванням із дитиною, у яких вдалося встановити платформу, припадали на Snapchat.

Ofcom також повторно попередив технологічні компанії, які не протидіють ризикам грумінгу: їм можуть загрожувати штрафи до 10% відповідного глобального доходу.

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