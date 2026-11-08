Сніг випав у штатах південного сходу Австралії — The Guardian

На південному сході Австралії різке похолодання принесло сніг до частин штатів Новий Південний Уельс, Вікторія та Тасманія. Опади зафіксували на курортах Тредбо й Перішер у Новому Південному Уельсі, на горі Готем у Вікторії, а також на кунаньї/горі Веллінгтон у Гобарті, повідомляє The Guardian.

Холодне повітря з боку Антарктики

Австралійське Бюро метеорології пояснило зимову погоду атмосферною системою з холодним повітрям, що рухалося на північ з боку Антарктики. Південно-західний вітер також знижував відчутну температуру порівняно з фактичними показниками.

Опівдні в Аделаїді, Мельбурні, Гобарті, Канберрі та Сіднеї відчутна температура була нижчою за 13°C. В Аделаїді за максимальної температури 17,5°C вона відчувалася як 12,3°C. У Канберрі максимальна температура становила 12,9°C, але через погодні умови відчувалася як 5,3°C.

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Сніг навесні вже траплявся

Снігопади прогнозували заздалегідь. Бюро метеорології зазначило, що для цієї пори року такі явища трапляються нечасто, однак не є безпрецедентними: у багатьох із нині засніжених місць сніг випадав і в листопаді 2022 року.

Похолодання викликало реакцію в соцмережах. Менеджерка роздрібного магазину в Тредбо Мадлен Макві опублікувала відео снігопаду, а наступного ранку показала порожні крісельні підйомники, коли сніг продовжував падати. Крикетний клуб Kingston Crows у Тасманії також поширив знімок поля Kingston Beach Oval, вкритого градом.

За прогнозом, уже в понеділок температура почне підвищуватися, а до вівторка в усіх столицях Австралії очікують щонайменше 20°C.

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