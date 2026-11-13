Снігопади й зсуви перекрили дороги в Гілгіт-Балтистані — Dawn

У Гілгіт-Балтистані на півночі Пакистану періодичні дощі та снігопади ускладнили життя місцевих жителів. Сильний сніг і зсуви перекрили перевал Бабусар, дорогу Шимшал та кілька інших місцевих доріг. У високогірних районах температура опустилася до нуля градусів, а тривалі перебої з електропостачанням посилили труднощі для населення, повідомляє Dawn.

Перевал Бабусар закрили для руху

Снігопад у четвер фіксували у високогірних районах Гілгіта, Діамера, Гізера, Астора, Скарду, Хунзи, Нагара, Кхарманга, Шигара та Гханче. Через небезпечні дорожні умови мешканці віддалених районів зіткнулися з транспортними проблемами.

За розпорядженням окружного поліцейського Діамера перевал Бабусар тимчасово закрили для всіх видів транспорту через сильний снігопад на вершині Бабусар. Пасажирам і туристам порадили користуватися Каракорумським шосе як альтернативним маршрутом та утримуватися від необов’язкових поїздок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зсув ізолював Верхню Хунзу

Мандрівникам також рекомендували перед виїздом телефонувати на поліцейську гарячу лінію 15, щоб уточнити актуальний стан доріг.

Водночас адміністрація округу повідомила про закриття дороги Шимшал для всього транспорту після зсуву в районі Вайн-Бейн. Через це жителі Верхньої Хунзи опинилися відрізаними від решти країни.

Читай нас у