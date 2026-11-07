Снукерист Кайрен Вілсон здобув 12-й рейтинговий титул у Китаї — BBC Sport

У Китаї Кайрен Вілсон виграв International Championship, у фіналі здолавши Джона Хіггінса з рахунком 10:8. За даними BBC Sport, це 12-й рейтинговий титул у кар’єрі Вілсона.

Перевага Хіггінса після денної сесії

51-річний Хіггінс, який прагнув стати найстаршим переможцем рейтингового турніру зі снукеру, повів 2:1 після брейку у 141 очко в третьому фреймі. Вілсон відповів брейком у 94 очки та вийшов уперед — 4:3. Однак чотириразовий чемпіон світу Хіггінс зробив серії у 71 і 75 очок та завершив денну сесію за переваги 5:4.

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Вирішальна серія Вілсона

У вечірній сесії суперники поділили перші чотири фрейми. Після цього Вілсон виграв три фрейми поспіль, оформивши брейки у 80, 52 і 101 очко, та повів 9:7. Хіггінс скоротив відставання до 9:8, але Вілсон переміг у 18-му фреймі завдяки серії у 61 очко.

За два тижні до International Championship Вілсон виграв Northern Ireland Open. У фіналі попереднього року Хіггінс поступився чемпіону світу У Їцзе.

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