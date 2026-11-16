Софія Сапега розповіла про посадку рейсу Ryanair у Мінську — Der Spiegel

Білоруська опозиційна активістка Софія Сапега розповіла про перенаправлення рейсу Ryanair FR4978 з Афін до Вільнюса в Мінськ 23 травня 2021 року. На борту разом із нею перебував її хлопець, білоруський опозиціонер Роман Протасевич. За описом Der Spiegel, літак перенаправили до Мінська, щоб затримати Сапегу та Протасевича.

Незапланована посадка

Як повідомляє Der Spiegel, о 12:46 пасажирам оголосили про незаплановану посадку. Сапега пригадала, що на той момент літак уже мав наближатися до Вільнюса, однак натомість прямував до Мінська.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами Сапеги, вона та Протасевич по-різному відреагували на це оголошення. Протасевич занервував, підвівся та почав кричати на бортпровідників, наполягаючи, що літак не має сідати на території Білорусі. Сапега, за її спогадами, тоді залишалася незвично спокійною.

Завершення навчання

Сапега також розповіла, що під час польоту думала про завершення навчання, але розуміла, що пропустить випускну церемонію. Через три роки вона придбала академічну шапочку й мантію та відсвяткувала завершення освіти. Інтерв’ю записали у Вільнюсі, де розташований Європейський гуманітарний університет — білоруський університет у вигнанні.

Читай нас у