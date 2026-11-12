SoftBank втратила понад $3 млрд на замовленнях газових турбін — TechCrunch

SoftBank повідомила про квартальний збиток у $7,1 млрд, понад половина якого пов’язана з втратами, пов’язаними з обладнанням для виробництва електроенергії. Компанія внесла безповоротні аванси виробникам газових турбін, але згодом визнала значну частину цих депозитів фактично безвартісними, повідомляє TechCrunch.

Надмірні замовлення турбін

За даними видання, приблизно два роки тому SoftBank почала резервувати турбіни загальною потужністю понад 13 ГВт. Це приблизно на 50% перевищувало її потреби. Компанія прагнула гарантувати собі постачання обладнання на тлі різкого зростання попиту на електроенергію з боку дата-центрів, що використовують штучний інтелект.

Черги на замовлення турбін нині розтягуються до початку 2030-х років. У лютому дочірня структура SB Energy оголосила про намір витратити $33 млрд на газову електростанцію потужністю 9,2 ГВт. Раніше у 2025 році SoftBank також оголосила про інвестицію в OpenAI на $30 млрд.

Генеральний директор Noreva Пітер Гардетт заявив виданню, що SB Energy фактично не мала іншого варіанту, окрім як резервувати більше турбін, ніж потрібно, аби швидше отримати обладнання. За його словами, компанія не лише переплатила, а й замовила надлишкові потужності, а нинішнє списання відображає вартість такого рішення.

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Газова генерація для дата-центрів

Втрати SoftBank, які перевищили $3 млрд, пов’язані зі ставкою на природний газ як джерело енергії для інфраструктури ШІ. Оператори великих дата-центрів і девелопери зверталися до газової генерації через багаторічні черги на приєднання до електромереж.

Водночас старший керуючий директор із ринків і стратегії Ascend Analytics Брент Нельсон зазначив, що газова генерація має ризики, зокрема можливі зимові обмеження постачання палива за зростання попиту. На його думку, для більшості дата-центрів доцільнішим може бути підключення до мережі меншої потужності в поєднанні з великими акумуляторними системами, які допомагатимуть покривати пікові навантаження або обмеження споживання з боку енергокомпаній.

TechCrunch зазначає, що збитки SoftBank навряд чи спричинять масове скасування газових електростанцій, оскільки потреби ШІ в електроенергії залишаються значними. Проте розвиток цього сегмента може виявитися повільнішим, ніж очікувала компанія.

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