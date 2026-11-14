Союз BN і PN здобув 24 із 28 місць на виборах у Мелаці — Channel NewsAsia

У штаті Мелака в Малайзії альянс Barisan Nasional (BN) і Perikatan Nasional (PN) за неофіційними результатами переміг на виборах до законодавчих зборів штату, здобувши 24 із 28 місць. Голосування відбулося 14 листопада. Станом на 21:20 підсумки ще не були офіційно підтверджені Виборчою комісією Малайзії, повідомляє Channel NewsAsia.

Результати голосування

Для BN і PN це на одне місце більше, ніж сукупні 23 мандати, які ці коаліції здобули окремо на виборах у Мелаці 2021 року. Pakatan Harapan (PH), пов’язана з прем’єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом, за даними місцевих медіа отримала чотири місця — на одне менше, ніж п’ять років тому.

Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), яка висувала кандидатів у семи округах, не здобула жодного мандата. Партія Bersama, очолювана колишнім міністром економіки Рафізі Рамлі та представлена у 16 округах, також не отримала місць.

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Заяви представників альянсу

На пресконференції після 21:00 голова BN Ahmad Zahid Hamidi заявив, що союз BN і PN неофіційно переміг у 24 із 28 округів та має значну більшість. Він подякував жителям і виборцям Мелаки за довіру до альянсу.

Раніше генеральний секретар Об’єднаної малайської національної організації Asyraf Wajdi повідомив, що альянс має беззаперечну перевагу щонайменше у 15 округах. Цього достатньо для простої більшості та формування наступного уряду штату.

BN висувала кандидатів у 23 округах, а PN — у п’яти, розподіливши між собою всі 28 місць. PH балотувалася у 24 округах і в чотирьох не конкурувала безпосередньо з Bersatu. За даними CNA, чинного головного міністра Мелаки Ab Rauf Yusoh очікувано повторно призначать на посаду. Наступні загальні вибори в Малайзії мають відбутися не пізніше лютого 2028 року.

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