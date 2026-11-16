Союз європейських клубів (UEC) подав до Європейської комісії антимонопольну скаргу проти УЄФА та організації «Європейські футбольні клуби» (EFC). Організація, що представляє неелітні команди, оскаржує угоду, за якою УЄФА визнає EFC єдиним представником футбольних клубів Європи, повідомляє Politico.

UEC просить Єврокомісію перевірити, чи не порушує ця домовленість правила ЄС щодо антиконкурентних угод і зловживання домінуючим становищем. На думку Союзу, ексклюзивне представництво та нерівні права голосу в EFC дають провідним клубам змогу впливати на правила для всієї футбольної системи Європи.

Претензії до представництва клубів

Генеральний секретар UEC і виконавчий директор хорватського клубу «Локомотива» Загреб Денніс Гудасіч заявив, що більшість європейських клубів не мають реального впливу на рішення, які визначають їхнє майбутнє. UEC посилається, зокрема, на рішення Суду ЄС у справі Суперліги 2023 року. Організація вважає, що правила доступу до європейського футболу мають бути прозорими, об’єктивними та недискримінаційними.

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За даними UEC, правила EFC забороняють її членам приєднуватися до інших транскордонних клубних об’єднань, якщо ті не визнані самою EFC разом із ФІФА чи УЄФА. Водночас EFC зазначає на своєму сайті, що всі її клуби-члени можуть голосувати за представників до правління та інших органів, які визначають її роботу. Союз також заявив, що в травні 2024 року один клуб попередили про втрату членства в EFC, якщо він залишиться в новій організації. Ще 59 клубів попросили не розкривати їхню участь в UEC через побоювання можливого тиску.

Вплив на турніри та розподіл коштів

Скарга стосується і ролі EFC в управлінні клубними змаганнями УЄФА. За твердженням UEC, EFC висуває 16 із 20 членів Комітету УЄФА з клубних змагань, який розглядає зміни форматів турнірів, кваліфікації та призових виплат. Союз вважає, що це надає вузькій групі клубів значний вплив на правила для всіх європейських команд.

UEC також стверджує, що розподіл призових коштів посилює перевагу клубів, які вже перебувають на вершині футболу. У дослідженні, на яке посилається організація, зазначено, що приблизно 50 клубів із 2000 року отримали близько 80% місць у Лізі чемпіонів. Союз просить Єврокомісію витребувати й оприлюднити чинний меморандум між УЄФА та EFC, а також усунути обмежувальні положення, щоб інші клубні організації могли отримати визнання та брати участь в ухваленні рішень.

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