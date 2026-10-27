Сольберг заборонив UTJ повідомляти кількість виборців у реальному часі — Jerusalem Post

В Ізраїлі голова Центральної виборчої комісії, суддя Ноам Сольберг, у вівторок видав тимчасову ухвалу, якою заборонив партії «Об'єднаний юдаїзм Тори» (UTJ) та її представникам на виборчих дільницях повідомляти кількість виборців у реальному часі.

Петиція щодо даних про явку

Як повідомляє Jerusalem Post, ухвалу видали після петиції Руху за якісне врядування в Ізраїлі. Організація висловила занепокоєння, що UTJ могла порушити рішення Високого суду справедливості, яке забороняє передавати політичним партіям дані про явку виборців із дільниць у режимі реального часу.

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Твердження заявників

У петиції послалися на форми, отримані рухом, а також на повідомлення журналіста Йоелі Брима. За твердженням заявників, членам виборчих комісій від UTJ нібито доручали позначати кожного виборця, який віддав голос, фіксувати час голосування та телефонувати з-за меж виборчої дільниці, щоб передавати фракції «Дегель га-Тора» дані про кількість виборців.

Сольберг зобов'язав UTJ надати відповідь на петицію до 14:15 у вівторок. Ухвала має тимчасовий характер.

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