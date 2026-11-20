Дослідники в Нідерландах перевірили стійкість солоних маршів до потужних хвиль у гідравлічній установці Delta Flume поблизу Делфта. Після 21 години впливу хвиль поверхня перенесених до установки ділянок прибережних водно-болотних угідь розмилася в середньому приблизно на 7 мм, повідомляє The Guardian.

Випробування у хвильовій установці

Delta Flume — це гідравлічна випробувальна установка з бетонним каналом завдовжки 300 метрів, завглибшки 9,5 метра та завширшки 5 метрів. На одному його кінці чотири великі поршні рухають хвильову дошку, яка може створювати хвилі заввишки до 4,5 метра.

Для експерименту науковці перенесли до каналу цілісні ділянки солоних маршів і піддавали їх дії хвиль, сила яких поступово зростала. До двох третин рослинності пережили цей вплив. Дослідники зазначили, що рослини зазнали напрочуд незначних пошкоджень та ефективно послаблювали енергію хвиль.

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Захист узбережжя

Зі зростанням рівня моря та посиленням штормів солоні марші можуть відігравати дедалі важливішу роль у захисті узбережжя. Одне з ключових питань полягає в тому, чи здатні сильні шторми змити рослинність і відклади з таких екосистем, змінивши берегову лінію, чи марші можуть слугувати природним бар'єром.

Результати дослідження, які мають опублікувати в журналі Nature, свідчать, що солоні марші можуть забезпечувати важливий захист узбережжя під час сильних штормів.

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