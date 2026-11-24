Дослідження даних із Норвегії, Данії та Швеції пов’язало високе споживання солоних снеків у підлітковому віці з підвищеним ризиком запальних захворювань кишківника в молодому дорослому віці. Таких висновків дійшли автори великого довгострокового дослідження, опублікованого в журналі Gut, повідомляє News-Medical.

Дані трьох когорт

Науковці об’єднали дані 111 999 учасників із трьох популяційних досліджень. За учасниками спостерігали від вагітності або народження, а інформацію про раціон збирали за допомогою анкет у віці від семи до 15 років. Діагнози запальних захворювань кишківника, зокрема хвороби Крона та виразкового коліту, фіксували за національними реєстрами пацієнтів до 2024 року.

За середній період спостереження тривалістю від 12 до 17 років зареєстрували 653 випадки запальних захворювань кишківника. Після врахування соціально-демографічних і перинатальних чинників, а також ранніх впливів, зокрема наявності таких захворювань у батьків і куріння матері, дослідники виявили зв’язки між окремими групами продуктів і подальшими діагнозами.

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Снеки та інші продукти

Порівняно з низьким споживанням, високе споживання солоних снеків у підліткові роки пов’язали з підвищенням ризику будь-якого запального захворювання кишківника на 32%. Ризик виразкового коліту був вищим на 51%. До солоних снеків у дослідженні відносили, зокрема, картопляні та кукурудзяні чипси, а також попкорн.

Водночас високе споживання фруктів у дитинстві асоціювалося зі зниженням ризику хвороби Крона на 34%, але з підвищенням ризику виразкового коліту на 54%. У підлітковому віці високе споживання фруктів пов’язали зі зниженням ризику хвороби Крона на 64%, без статистично значущого зв’язку з виразковим колітом. Високе споживання риби в дитинстві також пов’язали зі зниженням ризику хвороби Крона на 35%.

Обмеження дослідження

Автори наголошують, що дослідження має спостережний характер, тому не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Вони також не могли врахувати деякі потенційно важливі чинники, серед яких фізична активність і використання антибіотиків у старшому віці. Аналіз не оцінював, чи пов’язані результати з окремими групами продуктів або з ширшими особливостями харчування та способу життя.

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