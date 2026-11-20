У Сомалі наказали послу Об’єднаних Арабських Еміратів залишити країну протягом 72 годин та відкликали сомалійського посланця з Абу-Дабі. Влада звинуватила ОАЕ у невизначених порушеннях суверенітету країни, які назвала «відкритим вторгненням», повідомляє Cyprus Mail.

Заява влади Сомалі

Міністр інформації Абдіфатах Касім Мохамуд заявив у повідомленні державного агентства, що заходів вживатимуть проти людей, які співпрацюватимуть з ОАЕ у «вторгненні проти Сомалі». Він також закликав сомалійців об’єднатися для захисту суверенітету, безпеки, території та єдності країни.

Міністр не уточнив, які саме дії Еміратів стали підставою для рішення. У вівторок президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд звинуватив ОАЕ в економічній та політичній підтримці окремих регіональних урядів Сомалі, що, за його словами, протистоять федеральній владі.

Реакція Еміратів

Міністерство закордонних справ ОАЕ назвало підхід уряду Сомалі ескалаційним і ворожим. У відомстві заявили, що влада Сомалі намагається втягнути Емірати у внутрішню боротьбу за владу, а такі дії можуть зашкодити інтересам обох країн.

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У МЗС ОАЕ також повідомили, що ще у січні 2026 року закрили посольство в Могадішо та вивели дипломатичний персонал через те, що назвали ворожими діями сомалійського уряду, зокрема скасуванням двосторонніх угод. Відомство заявило про намір зберігати та зміцнювати зв’язки із сомалійським народом.

Попереднє загострення

У січні Сомалі оголосила про припинення всіх домовленостей з ОАЕ, зокрема портових угод, а також співпраці в оборонній і безпековій сферах. Тоді влада країни також звинуватила Емірати у підриві національного суверенітету. Три самоврядні регіони Сомалі, які мають тісні зв’язки з ОАЕ, відкинули це рішення.

ОАЕ раніше фінансували та навчали сомалійських військових, а також підтримували портові й інші комерційні проєкти в країні. За словами високопосадових сомалійських джерел, Емірати й надалі виплачують зарплати та забезпечують логістику приблизно для 3 400 військових поліцейських і бійців спецпідрозділів у Могадішо та його околицях.

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