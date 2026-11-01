Сомалійські пірати захопили іранське рибальське судно з 23 людьми — The Hindu

Сомалійські пірати захопили іранське рибальське судно Azini, на борту якого перебували 23 людини. Судно захопили 29 жовтня між прибережними містами Бандар-Бейла та Хафун на північному сході Сомалі.

Екіпаж і ризики для судноплавства

За словами співробітника Морської поліції Пунтленду, судно захопили 12 піратів. На борту перебували 21 член екіпажу з Ірану та двоє сомалійських охоронців. Посадовець говорив на умовах анонімності, оскільки не мав дозволу спілкуватися з медіа.

Центр морської безпеки в Індійському океані повідомив, що безпека членів екіпажу наразі невідома. В оновленому попередженні центр зазначив, що пірати можуть використати Azini як плавучу базу для нападів на комерційні судна, оскільки судно наближалося до маршруту торговельного судноплавства. Про це повідомляє The Hindu.

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Розслідування та активізація піратів

Обставини захоплення судна розслідує військово-морська операція Європейського Союзу «Аталанта». Центр морської безпеки закликав судна в цьому районі зберігати пильність і повідомляти про підозрілу активність.

Захоплення Azini відбулося на тлі нового сплеску сомалійського піратства в Аденській затоці та західній частині Індійського океану. Станом на серпень пірати з квітня захопили шість комерційних суден, причому частина нападів сталася далеко від сомалійського узбережжя. У вересні влада Пунтленду заявила, що пірати вбили п’ятьох членів екіпажу танкера MT Honour 25, який утримували з квітня. За даними влади, силовики повернули судно та затримали 16 підозрюваних піратів.

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