Сон Хин Мін і партнери заявили про врегулювання розбіжностей у збірній — Channel NewsAsia

У Південній Кореї Сон Хин Мін і ще чотири футболісти збірної заявили, що залишили позаду розбіжності, про які раніше повідомляли місцеві медіа. Спільну заяву разом із капітаном команди оприлюднили Кім Мін Дже, Лі Дже Сон, Хван Ін Бом і Хван Хі Чхан, повідомляє Channel NewsAsia.

Спільна заява гравців

Футболісти перепросили корейську громадськість і вболівальників за занепокоєння, яке спричинили останні повідомлення про національну команду. За їхніми словами, під час нещодавньої зустрічі вони відкрито й чесно обговорили ситуацію в збірній.

«Насамперед ми хотіли б щиро перепросити корейську громадськість і футбольних уболівальників за занепокоєння, спричинене останніми повідомленнями про національну команду», — йдеться у заяві. Гравці зазначили, що безпосередньо вислухали одне одного та обговорили питання, на які раніше не мали достатньо можливостей звернути увагу. Це, за їхніми словами, допомогло краще зрозуміти позиції одне одного.

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Наслідки невдалого чемпіонату світу

Суперечки в південнокорейському футболі посилилися після вильоту команди на груповому етапі чемпіонату світу та відставки тренера Хон Мьон Бо. Згодом місцеві медіа повідомили про розкол між 34-річним Соном і частиною гравців, зокрема захисником «Баварії» Кім Мін Дже.

Під час зустрічі футболісти також обговорили причини невдачі на чемпіонаті світу й заявили, що не хочуть повторювати попередніх помилок. Вони мають намір залишити позаду «непотрібні суперечки» та разом працювати над сильнішою національною командою.

Після відставки Хон Мьон Бо виконувачем обов’язків головного тренера став іспанець Роберт Морено. Збірна Південної Кореї має провести в Катарі товариські матчі із Саудівською Аравією та Катаром.

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