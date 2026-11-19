Сон тривалістю дев’ять і більше годин на добу пов’язаний із приблизно 50% вищим ризиком смерті серед дорослих із хворобами серця у США, порівняно зі сном по сім-вісім годин. Про це йдеться у когортному дослідженні, опублікованому в журналі PLOS One, повідомляє News-Medical.

Дані 15-річного спостереження

Науковці проаналізували дані Національного опитування стану здоров’я США 2004 року, поєднані з Національним індексом смертності станом на 31 грудня 2019 року. Із 94 597 учасників опитування повні дані мали 3 287 дорослих, які повідомили про діагностовану ішемічну хворобу серця, інше захворювання серця або перенесений інфаркт.

Учасників розподілили на три групи за заявленою тривалістю сну протягом доби: шість годин або менше, сім-вісім годин та дев’ять годин або більше. За приблизно 15 років спостереження померли 49,4% учасників. Причини, пов’язані із серцем, становили 16,7% смертей у всій досліджуваній групі, несерцеві причини — 32,6%.

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Зв’язок не означає причини

Після врахування демографічних показників, індексу маси тіла, куріння, вживання алкоголю, фізичної активності та супутніх захворювань сон від дев’яти годин асоціювався зі зростанням ризику смерті від усіх причин на 51%. Ризик смерті від причин, пов’язаних із серцем, був вищим на 53%, а від несерцевих причин — на 50%.

Для сну тривалістю шість годин або менше після повного коригування показників статистично значущого зв’язку зі смертністю не виявили. Додаткові аналізи, зокрема з виключенням смертей у перші два роки спостереження, загалом підтвердили зв’язок тривалого сну з вищою смертністю. У зваженому аналізі приріст ризику смерті від усіх причин був меншим і становив 26%.

Автори наголошують, що дослідження має спостережний характер і не доводить, що тривалий сон є причиною смерті або що скорочення сну знизить ризики. На їхню думку, сон тривалістю від дев’яти годин може бути маркером прихованої вразливості здоров’я, пов’язаної, зокрема, з депресією, порушеннями дихання уві сні, запаленням, крихкістю організму, кількома хворобами одночасно чи значною кількістю ліків. Тривалість сну учасники повідомляли самостійно лише один раз, а тяжкість серцевих захворювань і деякі інші чинники могли вплинути на результати.

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