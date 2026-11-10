Sony скасувала мережевий шутер Fairgames — The Verge

Sony скасувала розробку Fairgames — гри про пограбування, яку анонсували у 2023 році. Як повідомляє The Verge з посиланням на Bloomberg, рішення ухвалили після нещодавнього тестування проєкту.

Результати тестування

У фрагменті внутрішньої записки керівництва, який опублікував Bloomberg, зазначено, що відгуки гравців і показники утримання аудиторії були неоднозначними та не досягли встановлених цілей. Серед чинників рішення також назвали складні ринкові умови в сегменті PvP-шутерів.

За даними Bloomberg, скасування Fairgames не призведе до скорочення працівників. Розробники Haven Studios надалі підтримуватимуть інші студії PlayStation. Sony придбала Haven Studios у 2022 році.

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Плани щодо сервісних ігор

Fairgames була частиною масштабних планів Sony щодо ігор із сервісною моделлю для PlayStation. Компанія раніше скасувала окремі заплановані сервісні проєкти у франшизах God of War і The Last of Us, а також закрила Concord невдовзі після невдалого запуску.

Водночас Sony має успішний сервісний проєкт Helldivers 2, доступний також на Xbox. Marathon від Bungie, що вийшла цього року, мала складний старт, однак студія анонсувала грудневе оновлення з кооперативним PvE-режимом у жанрі roguelite та PvP-режимом deathmatch. Sony також розробляє сервісний спіноф серії Horizon, але нещодавно перезапустила цей проєкт.

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