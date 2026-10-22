Соратники ексгубернатора Ель-Руфаї перейшли до APC — Premium Times Nigeria

У Нігерії колишні соратники ексгубернатора штату Кадуна Насіра Ель-Руфаї залишили Африканський демократичний конгрес (ADC) та повернулися до правлячого Конгресу всіх прогресивних сил (APC) перед загальними виборами 2027 року. Серед них — колишній глава апарату губернатора Башир Саїду та Джаафару Сані, який раніше обіймав посаду комісара з питань освіти в адміністрації Ель-Руфаї, повідомляє Premium Times.

Суперечка навколо праймеріз ADC

Башир Саїду в інтерв’ю Radio France Internationale звинуватив Ель-Руфаї у політичній зраді. За його словами, він та колишній сенатор Сулейман Хункуї допомогли Ель-Руфаї здобути перемогу на губернаторських виборах 2015 року та переобратися у 2019-му.

Конфлікт загострився після праймеріз ADC для визначення кандидата на посаду губернатора штату Кадуна. Іса Аширу здобув 86 113 голосів, тоді як Джаафару Сані набрав 29 580 голосів і посів друге місце. Сані не визнав результатів, заявивши про порушення під час голосування. Саїду та його союзники вважали, що Ель-Руфаї підтримав Аширу, а також стверджували, що на рішення партії впливали родина колишнього губернатора та вузьке коло його соратників. Член родини Ель-Руфаї, до якого звернулося видання, відмовився коментувати ці звинувачення.

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Перехід до табору Уби Сані

17 жовтня у місті Зарія Саїду, Сані, колишній сенатор Сулейман Абду Кварі та інші політики офіційно приєдналися до APC і підтримали чинного губернатора штату Убу Сані. Саїду заявив, що очолювана ним політична група Kaduna De-Initiatives брала участь у розбудові структури ADC у штаті, але вирішила вийти з партії через незгоду з її керівництвом та процедурою висунення кандидатів.

Під час церемонії Сулейман Хункуї закликав Убу Сані не звільняти Ель-Руфаї з-під варти до завершення губернаторських виборів 2027 року. За даними видання, Ель-Руфаї перебуває під вартою на тлі розслідувань і судових проваджень щодо звинувачень, пов’язаних із його перебуванням на посаді. Він очолював штат Кадуна з 2015 до 2023 року, після чого передав повноваження Убі Сані.

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