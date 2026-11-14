Sotheby’s прагне врегулювати спір щодо Ван Гога за $180 млн — BBC News

Аукціонний дім Sotheby's заявив, що намагатиметься врегулювати суперечку зі спадкоємцями родини Фішерів щодо продажу в Нью-Йорку, США, картини Вінсента ван Гога Châtaigniers en fleurs, попередньо оціненої у $180 млн. Представники спадкоємців вважають, що роботу могли продати під примусом у період приходу нацистів до влади, повідомляє BBC News.

Позиція аукціонного дому

Полотно, назва якого перекладається як «Квітучі каштани», мають виставити на торги в Нью-Йорку в середу. Воно продається у складі колекції Blaquier-Arrieta Collection.

У Sotheby's заявили, що провели масштабне дослідження історії володіння картиною та серйозно ставляться до питань походження творів і реституції. В аукціонному домі зазначили, що їхнє дослідження наразі не встановило, що полотно продали під примусом. Водночас Sotheby's повідомив про діалог із родиною та намір досягти взаємоприйнятного рішення.

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Історія володіння полотном

За даними Sotheby's, німецький видавець Самуель Фішер придбав картину 1909 року, а після його смерті у 1934 році вона перейшла його родині. У 1932 або 1933 році полотно передали на зберігання Полю Кассіреру в Амстердамі, а 1936 року воно перейшло до Генрієтти та Марселя Капферерів у Парижі. До виставлення на аукціон цього року картина мала ще чотирьох власників.

Спадкоємці Фішерів доручили адвокату займатися справою. За даними The New York Times, адвокат написав до Sotheby's і повідомив, що картину продали в Амстердамі до Другої світової війни через фінансові втрати видавничої компанії родини за нацистського режиму. BBC звернулася до адвоката по коментар.

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