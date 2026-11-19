Сотні ізраїльтян уночі 19 листопада відвідали гробницю Йосипа на околиці Наблуса в Палестині, на окупованому Західному березі Йордану. Вони проводили там юдейські релігійні обряди під охороною ізраїльських військових, які перекрили кілька доріг у районі святині, повідомляє Anadolu Agency.

Військові перекрили дороги

За даними місцевих джерел, ізраїльські сили увійшли до східної частини Наблуса разом із військовим бульдозером, щоб забезпечити доступ до комплексу. Військові розмістилися біля святині, а також на прилеглих вулицях і дорогах, що ведуть до неї.

Місцеві джерела також заявили, що військові зайняли дахи кількох палестинських будинків і перетворили частину цих будинків на військові казарми. Основні дороги й перехрестя в районі закрили, що ускладнило пересування палестинців. Релігійні обряди тривали кілька годин.

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Суперечки щодо святині

Гробниця Йосипа розташована на східній околиці Наблуса. Ізраїльтяни вважають, що там похований біблійний Йосип, чиї останки нібито привезли з Єгипту.

Палестинські джерела й археологи заперечують це твердження. Вони вказують, що споруді лише кілька століть і що це могила мусульманського релігійного діяча Юсефа Двейката. Об’єкт перебуває під палестинським управлінням, однак ізраїльтяни регулярно відвідують його у супроводі військових, часто вночі.

За палестинськими даними, від жовтня 2023 року внаслідок нападів на Західному березі Йордану загинули понад 1 220 палестинців, близько 13 746 дістали поранення, а понад 26 000 людей були затримані.

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