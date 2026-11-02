Жителі Блакитних гір в Австралії побоюються, що відкриття аеропорту Western Sydney International (WSI) позбавить їхні громади тиші. Другий аеропорт Сіднея 25 жовтня почав обслуговувати внутрішні та міжнародні пасажирські рейси, а вантажні рейси виконують там цілодобово з липня.

Як повідомляє ABC News, мешканець селища Воррімоо Девід Лисяк, який живе там 44 роки, уже виразно чув шум деяких вантажних літаків. Він сказав, що нещодавно вийшов на пенсію разом із дружиною та непокоїться, що їхнє спокійне життя може стати гучнішим.

Петиція за нічні обмеження

Житель містечка Лосон Джуліус Тіммерман заявив, що громаду фактично вважають «супутніми втратами» заради авіаційної галузі. Він входить до сотень підписантів петиції Western Sydney Airport Community Impacts Alliance, яка закликає переглянути маршрути польотів і запровадити нічні обмеження на рейси з 23:00 до 06:00.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами Тіммермана, мешканці непокояться через можливі проблеми зі сном і погіршення умов проживання. Він зазначив, що купував будинок у горах, розраховуючи на тихе та спокійне середовище.

Маршрути польотів

WSI має одну злітно-посадкову смугу, позначену як 05 або 23 залежно від напрямку її використання. Під час роботи в напрямку 23 літаки прибувають із північного сходу та вилітають на південний захід над районами західного Сіднея і Блакитними горами. Airservices Australia раніше повідомляла, що вдень за можливості надаватиме пріоритет цьому напрямку, щоб зменшити кількість польотів над житловими районами на північний схід від аеропорту.

Викладач Школи авіації Університету Нового Південного Уельсу Марек Бекієр зазначив, що під час визначення маршрутів завжди доводиться шукати компроміси. У липні також набули чинності зміни маршрутів у сіднейському аеропорту Кінгсфорд-Сміт, запроваджені через додаткове навантаження на повітряний простір. Зокрема, частина вильотів зі смуги 34L тепер прямує далі на захід над районами поблизу Пенріта, а не повертає на південь над районами поблизу Ліверпуля.

Читай нас у