Сотомайор сподівається на скасування рішення про імунітет президентів — The Hill

Суддя Верховного суду США Соня Сотомайор під час виступу в маєтку Маунт-Вернон заявила, що сподівається на скасування рішення суду, яке надало колишнім президентам широкий кримінальний імунітет. Про це повідомляє The Hill.

Рішення про президентський імунітет

Сотомайор окремо згадала рішення Верховного суду, ухвалене шістьма голосами проти трьох за ідеологічною ознакою. Воно встановило, що колишні президенти мають щонайменше презумптивний імунітет щодо своїх офіційних дій.

Суддя сказала, що часто висловлює незгоду з рішеннями більшості, та висловила сподівання, що суд перегляне деякі зі своїх рішень. За її словами, справа про президентський імунітет є однією з тих, які вона хотіла б побачити скасованими за свого життя. У своїй окремій думці під час ухвалення цього рішення вона писала, що воно поставило президента Дональда Трампа та його наступників над законом.

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Виступ про громадянську освіту

Виступ Сотомайор відбувся в межах багатоденного заходу в маєтку Джорджа Вашингтона, присвяченого 250-річчю США. Переважно вона говорила про важливість громадянської освіти та закликала громадян брати участь у голосуванні, наголосивши, що байдужість є неприйнятною.

Вона також уперше публічно прокоментувала проміжні вибори цього тижня, на яких, за даними The Hill, демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу. Сотомайор звернула увагу на активну участь виборців, не коментуючи політичні результати голосування.

Суддя входить до ради iCivics — освітньої організації, заснованої покійною суддею Сандрою Дей О'Коннор. Вона сказала, що для повернення країни до рівноваги знадобиться наполеглива робота, згадавши про системні зміни в судовій практиці в різних галузях права.

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