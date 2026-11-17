Правляча Соціал-демократична партія Румунії представила календар реформи центрального державного управління та державних компаній. План передбачає провести реформу за прискореною парламентською процедурою до кінця березня 2027 року, повідомляє Romania Insider.

Міжвідомчий комітет

За словами віцепрем’єр-міністра Маріана Няку, до кінця листопада планують створити міжвідомчий комітет. Він готуватиме проєкт реформи державних установ і компаній.

Згідно з графіком, представленим 16 листопада, проєкт планують схвалити до 1 березня 2027 року через процедуру взяття урядом відповідальності в парламенті.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пакети змін у парламенті

Соціал-демократи звернулися до прем’єр-міністра Луки Нікулеску з пропозицією застосувати цю процедуру для пакетів щодо реформи центральної адміністрації, державних компаній та адміністративно-територіальної реорганізації.

Процедура взяття урядом відповідальності в парламенті має наслідки, подібні до вотуму довіри: у разі відхилення це призведе до відставки уряду. За даними видання, запропонований порядок передбачає розгляд реформи без парламентських дебатів.

Читай нас у