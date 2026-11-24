У Страсбурзі, Франція, група соціалістів і демократів у Європейському парламенті проведе офіційні дебати щодо міграційної позиції прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен. Як повідомляє Politico Europe, йдеться, зокрема, про її підтримку створення центрів повернення за межами ЄС для людей, яким відмовили в наданні притулку в блоці.

Позиція соціалістів

Лідерка групи соціалістів і демократів Іратхе Гарсія заявила, що «більшість» депутатів об’єднання виступає проти таких центрів. За її словами, центри повернення в Африці не мають правової основи та не відповідають міжнародному праву.

Дискусію проведуть на тлі посилення напруженості навколо домовленості за участю Данії та ще чотирьох країн ЄС про створення центру повернення в Руанді. Гарсія зазначила, що під час майбутньої зустрічі члени групи визначатимуть позицію об’єднання, а всі його учасники зможуть висловитися.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливі заходи

Відповідаючи на запитання про можливі дисциплінарні заходи щодо данських представників у групі, Гарсія не виключила такого кроку. Водночас вона сказала, що рішення про будь-які подібні дії має ухвалювати Партія європейських соціалістів — загальноєвропейське об’єднання лівоцентристських партій.

Раніше на внутрішній зустрічі євродепутати заперечували проти домовленості з Руандою та останніх висловлювань Фредеріксен про міграцію. Критики вважали, що ці заяви перегукувалися з теорією «великого заміщення», яка неправдиво стверджує, нібито еліти планують зменшити частку білого населення, насамперед через імміграцію небілих людей.

Читай нас у